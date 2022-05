Boxe femminile, out agli ottavi dei Mondiali per split decision Sirine Charaabi (Di domenica 15 maggio 2022) agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 di Boxe femminile, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia), Sirine Charaabi è stata eliminata dalla dominicana Estefani Almanzar De Leon. L’azzurra è stata sconfitta per split decision (4-1, quattro 29-28 è un 28-29). La ragazza di origini tunisine ha cercato di tenere testa alla caraibica, ma è risultata un po’ troppo discontinua nella sua azione e ha portato meno colpi convincenti al corpo dell’avversaria. De Leon ha poi alzato il ritmo nel terzo round, riuscendo così a legittimare il successo e a meritarsi il passaggio del turno. Campionessa d’Europa Under 22 nel 2021, Sirine Charaabi, ha così terminato la propria avventura nel tabellone delle 54 kg, ma ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022)di finale dei2022 di, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia),è stata eliminata dalla dominicana Estefani Almanzar De Leon. L’azzurra è stata sconfitta per(4-1, quattro 29-28 è un 28-29). La ragazza di origini tunisine ha cercato di tenere testa alla caraibica, ma è risultata un po’ troppo discontinua nella sua azione e ha portato meno colpi convincenti al corpo dell’avversaria. De Leon ha poi alzato il ritmo nel terzo round, riuscendo così a legittimare il successo e a meritarsi il passaggio del turno. Campionessa d’Europa Under 22 nel 2021,, ha così terminato la propria avventura nel tabellone delle 54 kg, ma ...

