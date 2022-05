Aspettare l’alba su una tenda sospesa, l’idea di un medico bergamasco (Di domenica 15 maggio 2022) San Simone. Attendere il sorgere del sole seduti in una tenda sospesa su una parete rocciosa, immersi nel silenzio, sorseggiando una tazza di caffè e consumando la colazione amorevolmente preparata da Laura. Chi non ama alzarsi presto al mattino può optare per il brunch, l’apertivo al tramonto o, per i più temerari, la cena con pernottamento. l’idea è venuta la scorsa estate ad una coppia di coniugi, entrambi grandi appassionati di montagna. Lui è Christian Salaroli, medico anestesista, 50 anni, con alle spalle 14 anni di servizio all’elisoccorso del 118. Sua moglie si chiama Laura Covacev, ragioniera fino a un anno fa, quando ha deciso di lasciare l’ufficio e dedicarsi completamente al loro progetto Up Experience, proponendo servizi per gli amanti della montagna, anche per i meno esperti. “Da anni coltivavo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) San Simone. Attendere il sorgere del sole seduti in unasu una parete rocciosa, immersi nel silenzio, sorseggiando una tazza di caffè e consumando la colazione amorevolmente preparata da Laura. Chi non ama alzarsi presto al mattino può optare per il brunch, l’apertivo al tramonto o, per i più temerari, la cena con pernottamento.è venuta la scorsa estate ad una coppia di coniugi, entrambi grandi appassionati di montagna. Lui è Christian Salaroli,anestesista, 50 anni, con alle spalle 14 anni di servizio all’elisoccorso del 118. Sua moglie si chiama Laura Covacev, ragioniera fino a un anno fa, quando ha deciso di lasciare l’ufficio e dedicarsi completamente al loro progetto Up Experience, proponendo servizi per gli amanti della montagna, anche per i meno esperti. “Da anni coltivavo ...

