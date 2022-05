Amazon Fire TV: rende smart i televisori di vecchia generazione (Di domenica 15 maggio 2022) Lo streaming multimediale non conosce età: intrattenimento illimitato anche su vecchie TV non smart, circa 6 milioni in Italia Ben ritrovati amici di tuttotek. Come sappiamo, la televisione è uno dei più grandi fenomeni di massa della nostra epoca; ha accompagnato e diffuso importanti cambiamenti negli stili di vita e nei consumi delle famiglie in Italia, dagli anni cinquanta ai nostri giorni. A oggi, circa 6 milioni di televisori in Italia si possono considerare quasi degli oggetti di antiquariato, perché acquistati più di 10 anni fa. Pensate che per oltre 12 milioni di televisori non è possibile ricostruire la data dell’acquisto 1. I televisori non smart, che non possono collegarsi a internet, rappresentano quindi una parte importante degli apparecchi presenti nel nostro Paese. Se si possiede un ... Leggi su tuttotek (Di domenica 15 maggio 2022) Lo streaming multimediale non conosce età: intrattenimento illimitato anche su vecchie TV non, circa 6 milioni in Italia Ben ritrovati amici di tuttotek. Come sappiamo, la televisione è uno dei più grandi fenomeni di massa della nostra epoca; ha accompagnato e diffuso importanti cambiamenti negli stili di vita e nei consumi delle famiglie in Italia, dagli anni cinquanta ai nostri giorni. A oggi, circa 6 milioni diin Italia si possono considerare quasi degli oggetti di antiquariato, perché acquistati più di 10 anni fa. Pensate che per oltre 12 milioni dinon è possibile ricostruire la data dell’acquisto 1. Inon, che non possono collegarsi a internet, rappresentano quindi una parte importante degli apparecchi presenti nel nostro Paese. Se si possiede un ...

