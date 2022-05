Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 16:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Viabilità DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI Roma, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA SULLA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE TRA VIA TUSCIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE L’INCIDENTE SULLA FIRENZE-Roma, IN VIA DI RISOLUZIONE, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’ TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE NAPOLI PERMANGONO LE CODEPER LAVRI SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA OR AIL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO OGGI E DOMANI SULLA LINEA B DEL METRO LA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022)DEL 14 MAGGIOORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA SULLA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCONE E’ REGOLARE TRA VIA TUSCIA E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE L’INCIDENTE SULLA FIRENZE-, IN VIA DI RISOLUZIONE, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’ TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE NAPOLI PERMANGONO LE CODEPER LAVRI SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA OR AIL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO OGGI E DOMANI SULLA LINEA B DEL METRO LA ...

Advertising

infoitinterno : Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-05-2022 - novasocialnews : Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-05-2022 - BinaryOptionEU : RT 'Lite in strada a #Roma, automobilista accoltellato. #ultimora -