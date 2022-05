Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Corea del Nord come Wuhan nel 2020” (Di sabato 14 maggio 2022) In Corea del Nord 174mila contagi Covid e 21 decessi ufficiali. “E’ una situazione che rischia di diventare una situazione incontenibili. E’ vero che hanno i confini chiusi, ma il virus rischia di creare un microcosmo simile a Wuhan e la provincia di Hubei nel 2020. Hanno sistema sanitario arcaico che può dare una situazione epidemiologicamente esplosiva”. E’ allarme lanciato da Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, molto preoccupato per l’impennata di contagi in Corea del Nord. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Indel174mila contagie 21 decessi ufficiali. “E’ una situazione che rischia di diventare una situazione incontenibili. E’ vero che hanno i confini chiusi, ma il virus rischia di creare un microcosmo simile ae la provincia di Hubei nel. Hanno sistema sanitario arcaico che può dare una situazione epidemiologicamente esplosiva”. E’ allarme lanciato da Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, molto preoccupato per l’impennata di contagi indel. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

