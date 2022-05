Ucraina, “Kiev ha vinto battaglia Kharkiv” (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina “ha probabilmente vinto la battaglia di Kharkiv”, seconda città del paese. E’ quanto si legge nell’ultimo report sul conflitto del think tank americano Institute for the Study of War, citato dal Guardian. Le forze ucraine hanno impedito ai russi di accerchiare e prendere Kharkiv, e poi li hanno cacciati dai dintorni della città, ripetendo quanto fatto nella regione di Kiev, nota l’istituto. “Salvo alcune eccezioni” le unità russe “non hanno cercato di reggere di fronte alla controffensiva delle forze ucraine negli ultimi giorni”. Fonti occidentali e un video di un funzionario della repubblica separatista di Donetsk indicano che in quest’area Mosca si sta concentrando su un ritiro delle forze russe in patria piuttosto che tenere le posizioni attorno ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – L’“ha probabilmenteladi”, seconda città del paese. E’ quanto si legge nell’ultimo report sul conflitto del think tank americano Institute for the Study of War, citato dal Guardian. Le forze ucraine hanno impedito ai russi di accerchiare e prendere, e poi li hanno cacciati dai dintorni della città, ripetendo quanto fatto nella regione di, nota l’istituto. “Salvo alcune eccezioni” le unità russe “non hanno cercato di reggere di fronte alla controffensiva delle forze ucraine negli ultimi giorni”. Fonti occidentali e un video di un funzionario della repubblica separatista di Donetsk indicano che in quest’area Mosca si sta concentrando su un ritiro delle forze russe in patria piuttosto che tenere le posizioni attorno ...

