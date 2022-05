(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Isul sesto pacchetto Ue dicontro la Russia per la guerra in“continuano al Consiglio”, quindi “per ora non ci sono novità”. E, in assenza di sviluppi decisivi nel fine settimana, la palla passerà ai ministri degli Esteri, che si riuniranno lunedì prossimo a Bruxelles in un Consiglio in calendario da tempo. L’embargo, graduale, alle importazioni di petrolio è tuttora bloccato dall’Ungheria, che chiede compensazioni e proroghe. Le discussioni avvengono ormai a livello di leader e capitali, spiegano fonti diplomatiche a Bruxelles, tanto che il Coreper oggi non ha affrontato il tema. Lunedì prossimo si riunirà il Consiglio Affari Esteri e, in assenza di progressi nel weekend, il pacchetto incagliato planerà sul tavolo dei ministri, che proveranno a sciogliere i nodi. “Il lavoro continua – ha ...

Adnkronos

... senza così negare che sul piano morale occorra fare molti ulteriori passi: qui però si ... Ciò non significa certo, come del resto ha opportunamente segnalato Draghi, imporre all'di ...Il Pentagono chiama Mosca per un cessate il fuoco in. La notizia della giornata sul conflitto in Europa viene affrontata nella puntata del 13 ... che si dice più ottimista su passiverso ... Ucraina, avanti negoziati su sanzioni Ue (AdnKronos) – I negoziati sul sesto pacchetto Ue di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina "continuano ... entrata in vigore non slitti in avanti.