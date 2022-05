Sud | Conte | ' difendere fiscalità vantaggio a Bruxelles anche litigando'

(Di sabato 14 maggio 2022) Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - "Decontribuzione sud è una misura a me molto cara, per cui ci siamo molto battuti che considero debba essere resa strutturale e che invece è in scadenza e vorrei sapere il Governo cosa ne pensa". Lo ha affermato Giuseppe, parlando al convegno di Sorrento 'Verso Sud'. "Ladi-ha ricordato l'ex premier- non cade dal cielo, ci vogliono ministri competenti che vanno aa discutere e a litigare per portare avanti questa misura. Se vogliamo bene al Sud, 600mila nuovi occupati, 1,8 milioni di lavoratori coinvolti da questa misura. Bisogna che il Governo lavori e i ministri competenti litighino se del caso a".

Advertising

280569Ruitor : RT @PietroSalvatori: Conte: Voglio sapere il governo cosa ne pensa della decontribuzione al Sud Mentana: Ma lei è al governo, perché non gl… - mbbelluco : RT @lauracesaretti1: Notevole spazzolata di @CarloCalenda al poro Conte, che cinque minuti prima si era modestamente attribuito il merito d… - MariaPiaRagosa : RT @lauracesaretti1: Notevole spazzolata di @CarloCalenda al poro Conte, che cinque minuti prima si era modestamente attribuito il merito d… - Rossano51892522 : RT @lauracesaretti1: Notevole spazzolata di @CarloCalenda al poro Conte, che cinque minuti prima si era modestamente attribuito il merito d… - C_Graziana : RT @PietroSalvatori: Conte: Voglio sapere il governo cosa ne pensa della decontribuzione al Sud Mentana: Ma lei è al governo, perché non gl… -

Agenzia askanews

ROMA - Da Letta appello all'unità della politica. Al forum 'Verso' è intervenuto anche il segretario del Pd, che a proposito della guerra in Ucraina ha dichiarato:...con il M5S di Giuseppe, ...... Letta risponde "sì" senza dubitare,"sottoscrive" "In questo momento crisi di governo e ... Ne ha paralto a Sorrento a margine del forum Verso, organizzato dal Ministero dele della ... Sud, Conte: con mio governo piano strategico, esecutivo lo finanzia Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando a margine del G7 in Germania delle conseguenze della guerra in Ucraina (Gazzetta del Sud) ...(Adnkronos) - "Decontribuzione sud è una misura a me molto cara, per cui ci siamo molto battuti che considero debba essere resa strutturale e che invece è in scadenza e vorrei sapere il Governo cosa ...