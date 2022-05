Softball | Serie A 2022 | Bollate e Caronno volano | mini frenata per Forlì

Leggi su oasport

(Di sabato 14 maggio 2022)sale in cattedra nella seconda giornata dell’intergirone nel Campionato didi. La compagine lombarda ha infatti consolidato la leadership nel girone A vincendo entrambi gli incontri contro Nuoro. Le ragazze guidate da coach Mesa hanno infatti dominato la prima partita, conclusa con un secco 2-13, non mettendo mai in discussione neanche gara-2, chiusa 1-8. Frenano parzialmente invece le Campionesse d’Italia diche, dopo aver avuto la meglio nettamente nella prima sfida contro la Sestese per 10-0, hanno subito la rimonta delle toscane, audaci nell’imporsi per 2-0. Si dividono la posta inoltre anche Metalco Thunders e Saronno: nel match inaugurale passano infatti le lombarde per 1-7, nel secondo le venete invece raddrizzano il tiro passando di misura con ...