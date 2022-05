San Vitaliano, cibo e farmaci scaduti in Rsa: denunciato titolare (Di sabato 14 maggio 2022) A quanto è stato appurato dai carabinieri, gli anziani ospitati in una Rsa a San Vitaliano venivano curati con farmaci scaduti e sfamati con alimenti deperiti quasi da un anno. “Una cucina dove vengono preparati al momento pasti genuini”, “un ambiente caldo e ospitale, che fa sentire i suoi anziani come a casa loro”. Questi Leggi su 2anews (Di sabato 14 maggio 2022) A quanto è stato appurato dai carabinieri, gli anziani ospitati in una Rsa a Sanvenivano curati cone sfamati con alimenti deperiti quasi da un anno. “Una cucina dove vengono preparati al momento pasti genuini”, “un ambiente caldo e ospitale, che fa sentire i suoi anziani come a casa loro”. Questi

