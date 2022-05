Ronaldo via dallo United? CR7: «Auguro il meglio a Ten Hag, e in futuro…» (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del portoghese Cristiano Ronaldo ha parlato ai canali ufficiali del Manchester United del nuovo allenatore dei Red Devils, Ten Hag, e degli obiettivi futuri. Di seguito le sue parole. Ronaldo – «Quello che so di lui è che ha fatto un lavoro fantastico con l’Ajax e che è un allenatore esperto. Dobbiamo dargli tempo, le cose devono cambiare in base a ciò che ci chiederà. Spero che avremo successo, perché se lo avremo lo avrà anche tutto il Manchester. Gli Auguro il meglio e crediamo che con lui potremo vincere tanti trofei». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del portoghese Cristianoha parlato ai canali ufficiali del Manchesterdel nuovo allenatore dei Red Devils, Ten Hag, e degli obiettivi futuri. Di seguito le sue parole.– «Quello che so di lui è che ha fatto un lavoro fantastico con l’Ajax e che è un allenatore esperto. Dobbiamo dargli tempo, le cose devono cambiare in base a ciò che ci chiederà. Spero che avremo successo, perché se lo avremo lo avrà anche tutto il Manchester. Gliile crediamo che con lui potremo vincere tanti trofei». L'articolo proviene da Calcio News 24.

