Roma-Venezia 1-1, giallorossi fermati da 4 traverse (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Roma e Venezia pareggiano 1-1 nel match valido per la 37esima giornata della Serie A. I veneti, già retrocessi in Serie B, passano in vantaggio dopo appena 49 secondi. Cross da destra, Okereke indisturbato può toccare di testa e insaccare: 0-1. La Roma comincia a caricare a testa bassa, il Venezia rimane in 10 al 31? per l'espulsione di Kiyine, che rimedia un cartellino rosso per un folle calcio rifilato a Pellegrini. La Roma attacca a testa bassa e colpisce la traversa a ripetizione, alla fine i legni saranno 4: due colpiti su punizione da Pellegrini, uno a testa da Cristante e Zalewski. La Roma pareggia al 75? con Shomurodov, che insacca dopo l'ennesima parata di Maenpaa. L'assedio giallorosso prosegue, le occasioni fioccano ma il raddoppio non arriva.

