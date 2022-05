Rally di Piancavallo: Signor è il più veloce nello shakedown (Di sabato 14 maggio 2022) Puntuale, inesorabile compagna di vita dei maniaghesi: la pioggia! Stamane un bel sole e magari stasera una schiarita, chissà che piazza Italia possa riempirsi di pubblico al momento della partenza ufficiale (18:30). A Poffabro stessa sorte: primi giri asciutti, poi bagnati. In condizioni ottimali un Signor crono: 1’31’’7 al terzo assaggio dopo aver fatto melina Source Leggi su rallyeslalom (Di sabato 14 maggio 2022) Puntuale, inesorabile compagna di vita dei maniaghesi: la pioggia! Stamane un bel sole e magari stasera una schiarita, chissà che piazza Italia possa riempirsi di pubblico al momento della partenza ufficiale (18:30). A Poffabro stessa sorte: primi giri asciutti, poi bagnati. In condizioni ottimali uncrono: 1’31’’7 al terzo assaggio dopo aver fatto melina Source

