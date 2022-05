Playout Serie C 2021/2022: vince la Viterbese, Fermana in D (Di sabato 14 maggio 2022) La Viterbese non sbaglia e trova la vittoria che le permette di mantenere la Serie C: nel ritorno dei Playout contro la Fermana, infatti, arriva la vittoria per 2-0 che vuol dire permanenza tra i professionisti. Niente da fare per il club marchigiano, invece, che non riesce a confermare il vantaggio maturato all’andata e retrocede in Serie D. Il match si sblocca già al 9?, con Volpicelli che converte un calcio di rigore. I padroni di casa disputano una gara decisamente migliore degli avversari nonostante poche occasioni vere da rete; al quarto d’ora della ripresa, però, la fiammata che chiude i conti: la Viterbese si riversa nella metà campo della Fermana, e Urso è il primo ad arrivare per il facile tap-in dopo la traversa colpita da un compagno di squadra. È la rete ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Lanon sbaglia e trova la vittoria che le permette di mantenere laC: nel ritorno deicontro la, infatti, arriva la vittoria per 2-0 che vuol dire permanenza tra i professionisti. Niente da fare per il club marchigiano, invece, che non riesce a confermare il vantaggio maturato all’andata e retrocede inD. Il match si sblocca già al 9?, con Volpicelli che converte un calcio di rigore. I padroni di casa disputano una gara decisamente migliore degli avversari nonostante poche occasioni vere da rete; al quarto d’ora della ripresa, però, la fiammata che chiude i conti: lasi riversa nella metà campo della, e Urso è il primo ad arrivare per il facile tap-in dopo la traversa colpita da un compagno di squadra. È la rete ...

