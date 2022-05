Napoli, doppia scossa di terremoto in mattinata (Di sabato 14 maggio 2022) Ancora due scosse di terremoto questa mattina poco dopo l’alba sono state segnalate nei Campi Flegrei. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano, alle 06:25 e alle 6:29, hanno registrato due eventi sismici di magnitudo 1.2 e 1.0, profondità 1,4-1,5 km e con epicentro localizzato sul bordo sud occidentale del cratere degli Astroni. Secondo alcuni testimoni le due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 14 maggio 2022) Ancora due scosse diquesta mattina poco dopo l’alba sono state segnalate nei Campi Flegrei. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano, alle 06:25 e alle 6:29, hanno registrato due eventi sismici di magnitudo 1.2 e 1.0, profondità 1,4-1,5 km e con epicentro localizzato sul bordo sud occidentale del cratere degli Astroni. Secondo alcuni testimoni le due L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

