Motomondiale: Bagnaia, 'contento per la pole, la Ducati è forte e io la sfrutto bene' (Di sabato 14 maggio 2022) Le Mans, 14 mag. - (Adnkronos) - "Sono contento, questa moto nel time attack dall'anno scorso è veramente forte, la sfruttiamo bene. Nelle quarte libere abbiamo fatto una cosa che non mi entusiasmava, andavo sempre lungo, poi in qualifica siamo andati in direzione opposta e mi sono trovato benissimo. Anche il feeling era molto buono, ora sarà complicato scegliere le gomme per la gara". Il pilota della Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia commenta così la pole position conquistata nel Gp di Francia sul circuito di Le Mans. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Le Mans, 14 mag. - (Adnkronos) - "Sono, questa moto nel time attack dall'anno scorso è veramente, la sfruttiamo. Nelle quarte libere abbiamo fatto una cosa che non mi entusiasmava, andavo sempre lungo, poi in qualifica siamo andati in direzione opposta e mi sono trovato benissimo. Anche il feeling era molto buono, ora sarà complicato scegliere le gomme per la gara". Il pilota dellaFrancesco 'Pecco'commenta così laposition conquistata nel Gp di Francia sul circuito di Le Mans.

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: Bagnaia, 'contento per la pole, la Ducati è forte e io la sfrutto bene' - - motosprint : #MotoGP Francia, #Bagnaia non si ferma: è pole anche a Le Mans! - News - Luxgraph : MotoGp, Bagnaia in pole nel Gp di Francia: doppietta Ducati con Miller 2° - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Francia, doppietta Ducati a Le Mans, Bagnaia in pole davanti a Miller (2) - - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Francia, doppietta Ducati a Le Mans, Bagnaia in pole davanti a Miller - -