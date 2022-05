MotoGP TV8, orario gara GP Francia in chiaro: programma e streaming 15 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) Domani, domenica 15 maggio, il circuito Bugatti di Le Mans ospiterà il Gran Premio di Francia 2022, valido come settimo round stagionale del Motomondiale. Dopo due giornate asciutte riservate a prove libere e qualifiche, arriva il momento della verità con l’incognita di un meteo che potrebbe rimescolare i valori in campo. Le previsioni infatti non sono incoraggianti ed è molto concreto il rischio pioggia, di conseguenza si preannuncia un GP pieno di sorprese e colpi di scena. In MotoGP il grande osservato speciale è sicuramente il campione iridato in carica Fabio Quartararo, padrone di casa e leader della generale che potrebbe però pagare dazio sul bagnato. Ambizioni importanti per le Ducati, per le Suzuki, per le Honda ufficiali ed eventualmente per alcuni specialisti in condizioni variabili come Miguel Oliveira e Brad Binder. Il Gran ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Domani, domenica 15, il circuito Bugatti di Le Mans ospiterà il Gran Premio di2022, valido come settimo round stagionale del Motomondiale. Dopo due giornate asciutte riservate a prove libere e qualifiche, arriva il momento della verità con l’incognita di un meteo che potrebbe rimescolare i valori in campo. Le previsioni infatti non sono incoraggianti ed è molto concreto il rischio pioggia, di conseguenza si preannuncia un GP pieno di sorprese e colpi di scena. Inil grande osservato speciale è sicuramente il campione iridato in carica Fabio Quartararo, padrone di casa e leader della generale che potrebbe però pagare dazio sul bagnato. Ambizioni importanti per le Ducati, per le Suzuki, per le Honda ufficiali ed eventualmente per alcuni specialisti in condizioni variabili come Miguel Oliveira e Brad Binder. Il Gran ...

