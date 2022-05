Advertising

sportli26181512 : GP Le Mans (Francia), Quartararo: 'Ho il passo per vincere, andrò all'attacco'. VIDEO: Doppietta Ducati in qualific… - motosprint : #MotoGP, Aleix #Espargaro: “Devo sapere il mio futuro, è questione di rispetto” - News - corsedimoto : ALEIX ESPARGARO conquista la prima fila nelle qualifiche MotoGP a Le Mans, ma mette in guarda Aprilia sul rinnovo… - MotorcycleSp : Aleix Espargaró ha fortemente criticato la mancanza di protezione contrattuale che i piloti sembrano... #MotoGP… - lulopdotcom : #automotive #racing #motogp #apriliaracing ALEIX E LA SUA APRILIA BRILLANO ANCHE IN TERRA DI FRANCIA… -

...alle 14 in diretta su Sky Sporte su Sky Sport Uno e in streaming su NOW HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE 1) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) 2) JACK MILLER (Ducati ufficiale) 3)...Il momento d'oro diEspargaro non accenna minimamente ad arrestarsi, anzi, il pilota iberico è apparso competitivo ... Le parole rilasciate a Sky Sportdimostrano la soddisfazione per un ...Mercato piloti MotoGP. Sin dai test invernali Aleix Espargarò ha impressionato con i suoi tempi sul giro e sul passo gara, ma da Noale ancora nessun segnale distensivo sul contratto Aleix Espargaró co ...Il pilota Aprilia parte per la terza volta consecutiva in prima fila, domani dietro ai due Ducati ufficiali: "Ho il passo per lottare con i più forti, speriamo che non piova". Poi sul nuovo contratto: ...