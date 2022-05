Moto2 | risultati FP3 GP Francia 2022 | Celestino Vietti fuori dal Q2 Pedro Acosta leader | Arbolino 8°

(Di sabato 14 maggio 2022)ha firmato il giro più veloce nelle prove libere 2 del GP di, settima tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. Lo spagnolo, reduce da tre fine settimana disastrosi, ha battuto un colpo sul circuito transalpino e alla vigilia delle qualifiche guarda tutti dall’altro in basso. L’alfiere della Red Bull KTM Ajo ha chiuso il suo giro veloce col tempo di 1:35.861, precedendo di 0.144 il connazionale e compagno di squadra Augusto Fernandez. L’iberico, che era stato il migliore nella FP2, si è distinto sul passo ed è riuscito a lasciarsi alle spalle il thailandese Somkiat Chantra (Idemitsu Honda, terzo a 0.283) e il britannico Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team, quarto a 0.308). MotoGP, GP. Francesco Bagnaia 2° ...

