Morì per un ritocco al seno in casa Arrestata l'estetista abusiva (Di sabato 14 maggio 2022) di Valentina Beltrame e Gianpaolo Annese MARANELLO (Modena) È troppo alto il rischio che Pamela Andress possa sottoporre qualcun altro a un ritocco estetico 'abusivo'. Per questo, su richiesta del pm ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) di Valentina Beltrame e Gianpaolo Annese MARANELLO (Modena) È troppo alto il rischio che Pamela Andress possa sottoporre qualcun altro a unestetico 'abusivo'. Per questo, su richiesta del pm ...

"Il marito di Samanta ora è più sereno perché sa che la Procura di Modena sta facendo tutto il possibile per arrivare alla verità", commenta l'avvocato Daniele Pizzi che rappresenta appunto Antonio ...