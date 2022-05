Le parole e le cose: tra Dugin, De Benoist e il nominalismo (Di sabato 14 maggio 2022) Nel suo ultimo libro tradotto in italiano, e intitolato Contro il Grande reset: manifesto del Grande risveglio (Aga), il filosofo russo Aleksandr Dugin traccia «una breve storia dell’ideologia liberale» che ha «il globalismo come culmine», partendo da un concetto che ai lettori digiuni di filosofia dirà poco: il nominalismo. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2022 Che cos’è il nominalismo? Qualche reminiscenza liceale aiuterà a inquadrare il problema. Bisogna risalire alla quaestio de universalibus, una controversia filosofica dibattuta dai teologi tra il XII e il XIV secolo e ruotante attorno alla questione se i generi e le specie fossero solo realtà mentali, oppure avessero una realtà oggettiva al di fuori della mente. Se i realisti sostenevano la realtà delle categorie generali, i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 14 maggio 2022) Nel suo ultimo libro tradotto in italiano, e intitolato Contro il Grande reset: manifesto del Grande risveglio (Aga), il filosofo russo Aleksandrtraccia «una breve storia dell’ideologia liberale» che ha «il globalismo come culmine», partendo da un concetto che ai lettori digiuni di filosofia dirà poco: il. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2022 Che cos’è il? Qualche reminiscenza liceale aiuterà a inquadrare il problema. Bisogna risalire alla quaestio de universalibus, una controversia filosofica dibattuta dai teologi tra il XII e il XIV secolo e ruotante attorno alla questione se i generi e le specie fossero solo realtà mentali, oppure avessero una realtà oggettiva al di fuori della mente. Se i realisti sostenevano la realtà delle categorie generali, i ...

