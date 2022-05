La Juve cade a Perugia, secondo scudetto per la Lazio – 14 maggio 2000 – VIDEO (Di sabato 14 maggio 2022) Il 14 maggio 2000 la Lazio si laurea a sorpresa campione d’Italia, con la Juve che cade clamorosamente a Perugia La data del 14 maggio 2000 è destinata a restare scolpita nello storia del campionato italiano. Perché teatro di un epilogo tra i più incredibili della Serie A, con la Lazio che a sorpresa si ritrova a festeggiare il suo secondo tricolore di sempre. I biancazzurri si presentano infatti agli ultimi 90? della stagione in ritardo di due punti dalla capolista Juventus, sbrigando senza problemi la pratica Reggina all’Olimpico. Per poi volgere l’orecchio, a quel punto, agli aggiornamenti in arrivo dal Curi di Perugia, dove la sfida tra i padroni di casa ed i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) Il 14lasi laurea a sorpresa campione d’Italia, con lacheclamorosamente aLa data del 14è destinata a restare scolpita nello storia del campionato italiano. Perché teatro di un epilogo tra i più incredibili della Serie A, con lache a sorpresa si ritrova a festeggiare il suotricolore di sempre. I biancazzurri si presentano infatti agli ultimi 90? della stagione in ritardo di due punti dalla capolistantus, sbrigando senza problemi la pratica Reggina all’Olimpico. Per poi volgere l’orecchio, a quel punto, agli aggiornamenti in arrivo dal Curi di, dove la sfida tra i padroni di casa ed i ...

