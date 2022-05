Internazionali BNL d’Italia 2022, Zverev: “Non sono una macchina e Tsitsipas ha meritato” (Di sabato 14 maggio 2022) “Ho giocato la finale di Madrid e partite lunghe qui a Roma. Probabile che oggi fossi un po’ stanco, sinceramente. Non sono una macchina, sono un essere umano: questo è normale. Tsitsipas però ha giocato bene e meritava di vincere perché ha giocato meglio di me nel secondo e nel terzo set. Penso di aver ceduto il break troppo presto nel secondo set, credo che da quel momento lui abbia iniziato a giocare molto meglio. Penso che il mio rapporto con Stefanos sia stato abbastanza buono negli ultimi due o tre anni, da quando abbiamo giocato insieme in Laver Cup: non ho alcun problema con lui e oggi gli ho augurato la migliore fortuna per la finale di domani”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Alexander Zverev, espressosi in conferenza stampa al termine del confronto con Stefanos ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “Ho giocato la finale di Madrid e partite lunghe qui a Roma. Probabile che oggi fossi un po’ stanco, sinceramente. Nonunaun essere umano: questo è normale.però ha giocato bene e meritava di vincere perché ha giocato meglio di me nel secondo e nel terzo set. Penso di aver ceduto il break troppo presto nel secondo set, credo che da quel momento lui abbia iniziato a giocare molto meglio. Penso che il mio rapporto con Stefanos sia stato abbastanza buono negli ultimi due o tre anni, da quando abbiamo giocato insieme in Laver Cup: non ho alcun problema con lui e oggi gli ho augurato la migliore fortuna per la finale di domani”. Questele recenti dichiarazioni di Alexander, espressosi in conferenza stampa al termine del confronto con Stefanos ...

