Incendio a Ostia, la mansarda va a fuoco e lui resta intrappolato: 50enne ustionato. Salvato dai Carabinieri (Di sabato 14 maggio 2022) Attimi di paura questo pomeriggio ad Ostia per un Incendio scoppiato all’interno di un appartamento. E’ successo poco dopo l’ora di pranzo in Via della Paranzella. Stando alle prime informazioni disponibili le fiamme si sarebbero sviluppate nella mansarda per poi estendersi al resto della casa. Salvato un uomo a Ostia dall’appartamento in fiamme All’interno dell’appartamento si trovava un uomo che è stato tratto in salvo da Carabinieri e dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. La persona era rimasta infatti bloccata all’interno della mansarda andata in fiamme. Sconosciute al momento le cause del rogo. Uomo ustionato nell’Incendio a Ostia Secondo quanto si apprende la persona ferita, sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 14 maggio 2022) Attimi di paura questo pomeriggio adper unscoppiato all’interno di un appartamento. E’ successo poco dopo l’ora di pranzo in Via della Paranzella. Stando alle prime informazioni disponibili le fiamme si sarebbero sviluppate nellaper poi estendersi al resto della casa.un uomo adall’appartamento in fiamme All’interno dell’appartamento si trovava un uomo che è stato tratto in salvo dae dai Vigili delintervenuti sul posto. La persona era rimasta infatti bloccata all’interno dellaandata in fiamme. Sconosciute al momento le cause del rogo. Uomonell’Secondo quanto si apprende la persona ferita, sulla ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : Il Corriere della Città: Incendio a Ostia, appartamento in fiamme: salvato 50enne. - leggoit : Roma, #incendio in #appartamento ad #Ostia: 50enne salvato dalle fiamme - CorriereCitta : Incendio a Ostia, appartamento in fiamme: salvato 50enne - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Ostia, incendio di un appartamento: salvato 50enne - CiroFire : RT @SkyTG24: #Ostia, incendio di un appartamento: salvato 50enne -

Roma, incendio in appartamento ad Ostia: 50enne salvato dalle fiamme Tragedia sfiorata sul litorale romano. Un uomo di 50 anni è stato salvato da un appartamento in fiamme nel pomeriggio ad Ostia . L'incendio è divampato in via della Paranzella, nella zona delle case popolari. Il rogo sarebbe partito dalla mansarda per estendersi a gran parte dell'abitazione. Leggi anche > Turista ... Sport, il Team Karate Arzachena ha due campioni regionali juniores ...alle Fasi Finali dei Campionati Italiani che si svolgeranno al Centro Olimpico Nazionale di Ostia ... il bollettino coronavirus Incendio a Santa Teresa, in fiamme una villa di Porto Pozzo Le previsioni ... Sky Tg24 Roma, incendio in appartamento ad Ostia: 50enne salvato dalle fiamme Tragedia sfiorata sul litorale romano. Un uomo di 50 anni è stato salvato da un appartamento in fiamme nel pomeriggio ad Ostia. L'incendio è divampato in via della ... Incendio a Ostia, appartamento in fiamme: salvato 50enne Attimi di paura questo pomeriggio ad Ostia per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento. E’ successo poco dopo l’ora di pranzo in Via della Paranzella. Stando alle prime informazioni ... Tragedia sfiorata sul litorale romano. Un uomo di 50 anni è stato salvato da un appartamento in fiamme nel pomeriggio ad. L'è divampato in via della Paranzella, nella zona delle case popolari. Il rogo sarebbe partito dalla mansarda per estendersi a gran parte dell'abitazione. Leggi anche > Turista ......alle Fasi Finali dei Campionati Italiani che si svolgeranno al Centro Olimpico Nazionale di... il bollettino coronavirusa Santa Teresa, in fiamme una villa di Porto Pozzo Le previsioni ... Ostia, incendio di un appartamento: salvato 50enne Tragedia sfiorata sul litorale romano. Un uomo di 50 anni è stato salvato da un appartamento in fiamme nel pomeriggio ad Ostia. L'incendio è divampato in via della ...Attimi di paura questo pomeriggio ad Ostia per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento. E’ successo poco dopo l’ora di pranzo in Via della Paranzella. Stando alle prime informazioni ...