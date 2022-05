Il saluto degli Ultras a Lorenzo Insigne (Di sabato 14 maggio 2022) Al saluto a Insigne organizzato dagli Ultras della curva B, Lorenzo ha risposto con queste parole: "Oltre a ringraziarvi voglio dirvi che, nonostante io vada via, Napoli resterà sempre casa mia. E ogni volta che avrò tempo tornerò qua, a casa mia. Non vi nascondo che sono tre giorni che piango. Ogni volta che passo davanti allo stadio mi emoziono. E’ stata casa mia per dieci anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero che con il Genoa andrà tutto bene. Porterò sempre Napoli nel cuore!” Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 14 maggio 2022) Alorganizzato daglidella curva B,ha risposto con queste parole: "Oltre a ringraziarvi voglio dirvi che, nonostante io vada via, Napoli resterà sempre casa mia. E ogni volta che avrò tempo tornerò qua, a casa mia. Non vi nascondo che sono tre giorni che piango. Ogni volta che passo davanti allo stadio mi emoziono. E’ stata casa mia per dieci anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero che con il Genoa andrà tutto bene. Porterò sempre Napoli nel cuore!”

