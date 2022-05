Il Napoli calcio femminile retrocede in serie B

(Di sabato 14 maggio 2022) . Si salva invece il Pomigliano che batte le azzurro in rimonta: 1-3 il risultato finale, dopo che il primo tempo si era chiuso per 1-0 a favore delle ragazze azzurre. E adesso bisogna ritrovare lo spirito giusto per un rapido ritorno in massima

Advertising

RepSscNapoli : Il Napoli ha le password di Osimhen: può scrivere sui social al posto suo - repubblica : Il Napoli ha le password di Osimhen: può scrivere sui social al posto suo [di Matteo Pinci] - anperillo : “#Insigne è il talento più rappresentativo del #calcio italiano”Maurizio #Sarri, 2017 ?? “Lorenzo è stato il giocato… - ErnestoFantoni : Calcio femminile : Napoli retrocesso in serie B ?? - crispadafora : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio Il Napoli non si allenerà alla vigilia del match con il Genoa: c'entra il Giro d'Italia https://… -

CalcioNapoli24

La formazione del tecnico croato, infatti, è decima a quota 47 e nell'ultimo turno ha perso per 1 - 0 contro ilinterrompendo una striscia di cinque risultati utili consecutivi. Negli ultimi ...... ha conquistato soltanto 10 punti nel girone di ritorno, vincendo soltanto contro il. ... che invece manda in onda l'intera programmazione del massimo campionato di; per accedere al ... Spalletti-De Laurentiis, Repubblica: quattro linee guida per il futuro del Napoli Un derby molto amaro per il Napoli femminile, che in un match rocambolesco perde col Pomigliano e retrocede: è accaduto di tutto.La Primavera del Napoli affronta il Verona a Cercola, agli azzurrini basta un punto per ottenere la salvezza. Ecco il preview del match: ...