(Di sabato 14 maggio 2022) Il Los Angeles FC è un club meno conosciuto dei Galaxy, almeno in Italia, eppure pare essere la destinazione di Giorgio. Il capitano della Juve giocherà in Mls insieme a Lorenzo Insigne. Lo scrive ladello Sport. L’affare non è affatto ma la preferenza del centrale che ha alzato l’Europeo a Wembley è chiara. Chiello pensava algià un anno fa, poi con Agnelli decisero di continuare insieme soprattutto in vista del Qatar. L’Italia senza Mondiale ha cambiato il quadro.ha una preferenza chiara, gli Stati Uniti, un mondo che lo affascina da tempo e potrebbe diventare un’esperienza di vita per la sua famiglia. Lui stesso potrebbe fare la conoscenza di un mondo nuovo e studiare da vicino un sistema sportivo molto diverso da quello europeo: tutto molto utile, in vista di una carriera ...

Advertising

Gazzetta_it : Chiellini scopre l'America: tratta coi Los Angeles FC. Che cosa ha detto ad Agnelli #Juventus - napolista : Gazzetta: #Chiellini vede l’#America, il posto in dirigenza può aspettare Un altro italiano verso la #Mls, ma se… - SPalermo91 : RT @lucabianchin7: Giorgio #Chiellini all'ora di pranzo ha incontrato Andrea Agnelli per parlare del futuro. I dettagli sulla @Gazzetta_it… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Chiellini scopre l'America: tratta coi Los Angeles FC. Che cosa ha detto ad Agnelli #Juventus - Andre_Costa95 : RT @Gazzetta_it: Chiellini scopre l'America: tratta coi Los Angeles FC. Che cosa ha detto ad Agnelli #Juventus -

Non sarà Livorno, ma Los Angeles non è una brutta città. Giorgioha scelto la sua destinazione per la seconda parte di anno e per il 2023: il Los Angeles ...perderti le Newsletter di...Come riferisce 'Ladello Sport', resta in piedi innanzitutto l'ipotesi MLS. L'approdo nel ..., quattro le strade per il futuroUn'altra strada potrebbe essere quella dell'avviamento ...Calciomercato Juventus, summit e addio. Chiellini ha deciso la prossima destinazione. Con un ritorno in società il prossimo anno ...La stagione non è ancora finita, ma la Juve l'ha già messa in archivio e si muove sul mercato. Saluterà a breve Giorgio Chiellini e Pa ...