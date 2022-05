Eurovision 2022, ecco quale Paese vincerà secondo i bookmakers (Di sabato 14 maggio 2022) Mancano solo poche ore e scopriremo quale tra i 24 Paesi ancora in gara dopo la squalifica di Israele si aggiudicherà la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022. secondo i bookmakers, il degno erede dei Maneskin sarebbe il gruppo ucraino Kalush Orchestra con la sua Stefania, brano dedicato alle mamme ucraine. Se in un primo momento i favoriti erano Mahmood e Blanco, con il passare dei giorni la band ucraina ha iniziato la sua scalata alla vetta e ora è tra i papabili vincitori. Stando a quanto previsto dagli scommettitori, infatti, l’Ucraina avrebbe il 59% di possibilità di aggiudicarsi la vittoria delle kermesse musicale. La seconda candidata più papabile alla vittoria, invece, è l’Inghilterra di Sam Ryder, che però ha ottenuto solo l’11% di probabilità di vittoria. Il cantante inglese si esibirà ... Leggi su isaechia (Di sabato 14 maggio 2022) Mancano solo poche ore e scopriremotra i 24 Paesi ancora in gara dopo la squalifica di Israele si aggiudicherà la vittoria dell’Song Contest, il degno erede dei Maneskin sarebbe il gruppo ucraino Kalush Orchestra con la sua Stefania, brano dedicato alle mamme ucraine. Se in un primo momento i favoriti erano Mahmood e Blanco, con il passare dei giorni la band ucraina ha iniziato la sua scalata alla vetta e ora è tra i papabili vincitori. Stando a quanto previsto dagli scommettitori, infatti, l’Ucraina avrebbe il 59% di possibilità di aggiudicarsi la vittoria delle kermesse musicale. La seconda candidata più papabile alla vittoria, invece, è l’Inghilterra di Sam Ryder, che però ha ottenuto solo l’11% di probabilità di vittoria. Il cantante inglese si esibirà ...

