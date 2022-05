Due sorelle napoletane danno vita a un marchio di borse artigianali davvero particolari. Da scoprire (Di sabato 14 maggio 2022) In un mondo della moda che accelera post Covid, l’incontro con una realtà che si muove a piccoli passi può risultare sorprendente. Il caso di Ledeff, brand di accessori artigianali fondato nel 2017 a Napoli dalle sorelle Barbara e Luigia De Felice. borse, perlopiù, che insieme a cinture, portachiavi, tracolle, mobile pouch, marsupi e collane, compongono una collezione variegata, eccentrica e ricercata insieme. Le borse Ledeff – Sofia e Silvia – nella campagna PE22 (Photo: Paoli De Luca per Ledeff). Leggi anche › Gioielli formato It Bag. 20 borse con cristalli per brillare al prossimo party Due sorelle, un brand di borse ispirato a Napoli Riconoscibili, al primo ... Leggi su iodonna (Di sabato 14 maggio 2022) In un mondo della moda che accelera post Covid, l’incontro con una realtà che si muove a piccoli passi può risultare sorprendente. Il caso di Ledeff, brand di accessorifondato nel 2017 a Napoli dalleBarbara e Luigia De Felice., perlopiù, che insieme a cinture, portachiavi, tracolle, mobile pouch, marsupi e collane, compongono una collezione variegata, eccentrica e ricercata insieme. LeLedeff – Sofia e Silvia – nella campagna PE22 (Photo: Paoli De Luca per Ledeff). Leggi anche › Gioielli formato It Bag. 20con cristalli per brillare al prossimo party Due, un brand diispirato a Napoli Riconoscibili, al primo ...

Advertising

Nisida789 : Due mesi anche dalla finale in cui noi, per la prima volta nella storia del gf, abbiamo portato: 1) un over 70 >> m… - filly265 : @miranda74572959 La puntata di ieri è stata memorabile... le napoletane, soprattutto le due sorelle ???? - rvbir0bjk : aspettate ma quindi sono due sorelle diverse sto piangendo io seguo lea su tik tok pensavo fosse bahiyyih - technicoblog : Tutti democratici, indignati, fratelli e sorelle, figli dei fiori, abbracciamose tutti, di sinistra.... ma la merda… - CarmineLucian19 : @berardino @Pierpao83699717 Non a caso Finlandia e Svezia hanno due donne con le palle mentre noi abbiamo le 'sorel… -