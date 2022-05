Calciomercato Lazio | Sarri chiama Matic | primi contatti con il serbo

(Di sabato 14 maggio 2022), nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra Maurizioe Nemanja: la situazione Importante indiscrezione di mercato rilanciata datv.it: per il centrocampo dellasi fa strada anche l’ipotesi Nemanja, centrocampista del Manchester United in scadenza di contratto nel 2023. Nelle ultime ore infatti ci sarebbe stato un contatto tra Maurizioe il centrocampista che avrebbe aperto al trasferimento. Ora la palla passa al club biancoceleste che dovrà valutare se affondare o meno il colpo. Sul calciatore ci sono anche Juventus e Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioOggi : Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per l'attacco: ecco chi è - La Lazio Siamo Noi - pasqualinipatri : ESCLUSIVA| Calciomercato Lazio, la situazione Fagioli - laziopress : ESCLUSIVA| Calciomercato Lazio, la situazione Fagioli - LALAZIOMIA : ESCLUSIVA| Calciomercato Lazio, la situazione Fagioli - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Presto un nuovo vertice tra #Romagnoli e la @OfficialSSLazio - #ACMilan #Milan #SempreMilan h… -

.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Bentegodi' di Verona. PROBABILI ... JuricCLASSIFICA SERIE A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69,62, Roma 59, Fiorentina ....it vi offre la cronaca del match della 'Dacia Arena' di Udine. PROBABILI FORMAZIONI ... MottaCLASSIFICA SERIE A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69,62, Roma 59, ...Uno dei match delle 18 del sabato della trentasettesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte Verona e Torino ...GENOA WOMEN-PINEROLO LIVE MATCH. Sfida per il secondo posto al "Gambino" di Arenzano tra le rossoblù e le piemontesi ...