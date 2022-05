Bancomat | ti rovinano con una molletta | come difendersi dalla truffa perfetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) Attenti alle truffe. Soprattutto quando vi trovate a unper prelevare. Insomma, un gesto così comune e così semplice può nascondere clamorose insidie. Già, perché itori sono sempre in agguato, per raggiri che non li vedono nemmeno coinvolti direttamente. Già, perché a loro può bastare una semplice... Si tratta infatti della cosiddetta "frode della", una novità per certo non gradita e di cui arriva notizia da Civitanova Marche. Una signora infatti è andata a prelevare la bellezza di 600 euro a undella città. E dopo aver inserito il pin della sua scheda non era però riuscita a incassare il denaro. Convinta che fosse un problema del, se ne era andata. Peccato però che la macchinetta avesse erogato il contante, ma la ...