Advertising

ultimaparola.com

Le continue polemiche fra le due artiste, che sfoceranno nel rifiuto da parte di Rettore di cantare insieme all'allieva, contribuiranno aldeglidel programma, che si rivelerà un ...... "Una volta per strada un giovanotto mi fermò: "Signorina, mi! Voglio conoscerla!". Mi chiese il numero di telefono ma non glielo diedi. Allora non immaginavo che potesse essere una specie di ... Ascolti Tv, decollo stentato in prima serata, solo un numero vola: a lui gli onori dello share Decollo abortito e fuga dall'aereo in fiamme per i passeggeri ... L'equipaggio di cabina non aveva ancora effettuato la dimostrazioni delle procedure di sicurezza che non si ascoltano mai con ...Decollo abortito e fuga dall'aereo in fiamme per i passeggeri ... L'equipaggio di cabina non aveva ancora effettuato la dimostrazioni delle procedure di sicurezza che non si ascoltano mai con ...