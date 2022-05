Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 13/05/22 (Di venerdì 13 maggio 2022) Sarebbe molto facile, dopo la puntata odierna di Uomini e Donne, sparare a zero sulla Croce Rossa su quel Fabio Nova. Ma è inutile lamentarsi del bulletto della classe, quando la prima a ridere di certe affermazioni becere e degradanti è la professoressa, eh. A farmi venire davvero i brividi, oggi, è stata Maria De Filippi. Dall’inizio alla fine. Da quando istigava Pinuccia Della Giovanna chiedendole “Ma cosa pensano a Vigevano di Tina? E il sindaco cosa ti dice della Cipollari? E il panettiere? Al mercato non ti dicono niente? E quelli che ti dicono che la Tina è un po’ pesante fanno altri commenti su di lei? Non ti dicono che ha stufato un po’?” a quando incitava Fabio a continuare ad offendere l’opinionista e – non paga dei commenti fuori luogo fatti sino a quel momento – gli chiedeva “Ma per esempio, un vestito ... Leggi su isaechia (Di venerdì 13 maggio 2022) Sarebbe molto facile, dopo laodierna di, sparare a zeroCroce Rossa su quel Fabio Nova. Ma è inutile lamentarsi del bulletto della classe, quando la prima a ridere di certe affermazioni becere e degradanti è la professoressa, eh. A farmi venire davvero i brividi, oggi, è stata Maria De Filippi. Dall’inizio alla fine. Da quando istigava Pinuccia Della Giovanna chiedendole “Ma cosa pensano a Vigevano di Tina? E il sindaco cosa ti dice della Cipollari? E il panettiere? Al mercato non ti dicono niente? E quelli che ti dicono che la Tina è un po’ pesante fanno altri commenti su di lei? Non ti dicono che ha stufato un po’?” a quando incitava Fabio a continuare ad offendere l’opinionista e – non paga dei commenti fuori luogo fatti sino a quel momento – gli chiedeva “Ma per esempio, un vestito ...

