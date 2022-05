Ucraina, in salita la ripresa dei colloqui. Putin a Scholz: «Lo stallo nei negoziati è colpa di Kiev» (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo quanto riferito dal Cremlino, il presidente Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno avuto una conversazione telefonica per parlare dell’attuale situazione in Ucraina. Tra i temi principali affrontati l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol e i negoziati. Le fonti del Cremlino riportate dall’agenzia di stampa russa Tass riferiscono di come il presidente russo abbia affrontato l’argomento delle trattative, addossando piena responsabilità a Kiev sull’interruzione dei dialoghi: «Le discussioni tra Russia e Ucraina sono state bloccate da Kiev». Nella conversazione con il cancelliere, Putin ha poi denunciato «le pesanti violazioni di diritto internazionale da parte dei neo-nazisti ucraini». La telefonata si ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo quanto riferito dal Cremlino, il presidente Vladimire il cancelliere tedesco Olafhanno avuto una conversazione telefonica per parlare dell’attuale situazione in. Tra i temi principali affrontati l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol e i. Le fonti del Cremlino riportate dall’agenzia di stampa russa Tass riferiscono di come il presidente russo abbia affrontato l’argomento delle trattative, addossando piena responsabilità asull’interruzione dei dialoghi: «Le discussioni tra Russia esono state bloccate da». Nella conversazione con il cancelliere,ha poi denunciato «le pesanti violazioni di diritto internazionale da parte dei neo-nazisti ucraini». La telefonata si ...

