Trasferimenti di società in Bulgaria, anche Corsini fa scena muta davanti al gip (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Valter Claudio Corsini, 55 anni, di Amorosi (avvocato Massimiliano Cornacchione), in merito alla misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale, per un anno, disposta nell'inchiesta della Procura di Benevento e dalla guardia di finanza su presunti "abusi di natura fiscale-tributaria-fallimentare" con trasferimento in Bulgaria di sedi legali di aziende. Una inchiesta che ha portato al sequestro di un albergo di Benevento, beni aziendali strumentali all'esercizio dell'attività alberghiera, due appartamenti, oltre a denaro e ad altri beni nella disponibilità dei 26 indagati, per un valore complessivo di 11 milioni. Congelate, anche, in Bulgaria, le quote delle società ...

