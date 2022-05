Sconcerti: «A Napoli c’è un brutto clima e De Laurentiis l’ha in parte causato o favorito» (Di venerdì 13 maggio 2022) Il noto editorialista Mario Sconcerti, intervenuto come di consueto a Tmw Radio, ha commentato le parole di Luciano Spalletti in conferenza. In particolare ha provato ad analizzare alcuni contrasti con la stampa. «C’è un brutto clima a Napoli», ha commentato Sconcerti. «È uno Spalletti esausto che adesso ha voglia di rivincita e di discussione. Non so quanto la stampa rappresenti Napoli, in questo momento. Ma se la rappresenta anche in una piccola parte mi sembra un clima poco respirabile. Pare che ci sia quasi una stanchezza reciproca e non sarà facile andare avanti in questa situazione. La decisione di andare all’attacco, da parte di Spalletti, non è fatta con eleganza: siamo agli stracci. Mi è dispiaciuto sentirlo perché capisco che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Il noto editorialista Mario, intervenuto come di consueto a Tmw Radio, ha commentato le parole di Luciano Spalletti in conferenza. In particolare ha provato ad analizzare alcuni contrasti con la stampa. «C’è un», ha commentato. «È uno Spalletti esausto che adesso ha voglia di rivincita e di discussione. Non so quanto la stampa rappresenti, in questo momento. Ma se la rappresenta anche in una piccolami sembra unpoco respirabile. Pare che ci sia quasi una stanchezza reciproca e non sarà facile andare avanti in questa situazione. La decisione di andare all’attacco, dadi Spalletti, non è fatta con eleganza: siamo agli stracci. Mi è dispiaciuto sentirlo perché capisco che ...

