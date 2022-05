Schiaffo a Draghi e Bruxelles, Putin si arrabbia e stacca il gas all'Europa (Di venerdì 13 maggio 2022) Guerra in Ucraina atto secondo. Il conflitto si allarga non solo nei confini, visto che le tensioni si sono spostate anche tra Russia e paesi Baltici, ma anche nelle modalità. Così ora Vladimir Putin porta l'affondo al cuore dell'Europa con la chiusura dei tubi. La prima alla quale ne possono seguire anche altre. Ieri Gazprom ha annunciato la cessazione dell'utilizzo del gasdotto Yamal-Europe che, dalla Russia, porta il metano in Europa passando per la Polonia. Una notizia negativa che aggiunge preoccupazione a quella del giorno prima. Quando lo stop ai flussi è stato dato al punto di ingresso di Sokhranivka, in Ucraina. Non per volere del Cremlino ma perché l'operatore della rete del gas naturale ucraino non ha più avuto accesso al gasdotto per l'occupazione del Donbass. La somma dei due stop però ha fatto volare i prezzi: i ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Guerra in Ucraina atto secondo. Il conflitto si allarga non solo nei confini, visto che le tensioni si sono spostate anche tra Russia e paesi Baltici, ma anche nelle modalità. Così ora Vladimirporta l'affondo al cuore dell'con la chiusura dei tubi. La prima alla quale ne possono seguire anche altre. Ieri Gazprom ha annunciato la cessazione dell'utilizzo del gasdotto Yamal-Europe che, dalla Russia, porta il metano inpassando per la Polonia. Una notizia negativa che aggiunge preoccupazione a quella del giorno prima. Quando lo stop ai flussi è stato dato al punto di ingresso di Sokhranivka, in Ucraina. Non per volere del Cremlino ma perché l'operatore della rete del gas naturale ucraino non ha più avuto accesso al gasdotto per l'occupazione del Donbass. La somma dei due stop però ha fatto volare i prezzi: i ...

