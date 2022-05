(Di venerdì 13 maggio 2022) Il club francese hale sorti del centrocampista olandese, accostato a Inter e Juventus oltre al gradito ritorno in Inghilterra Dall’addio al Liverpool, l’importanza di Georginio Wijnaldum tra le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

...rinnovo e poi smentita Mbappe ©LaPresseÈ circolata voce che Nasser Al - Khelaifi avesse annunciato alla riunione dell'ECA di Madrid che Kylian Mbappé rinnoverà il contratto con il. A ...Nuovoper il futuro di Pogba, notizie che spiazzano la Juventus che ora si trova nella necessità ... Ilresta, oltre ai Blancos, una delle principali opzioni per il futuro del francese, con ... Ribaltone PSG: niente Serie A, futuro deciso - calciomercatonews.com Il club francese ha deciso le sorti del centrocampista olandese, accostato a Inter e Juventus oltre al gradito ritorno in Inghilterra Dall’addio al Liverpool, l’importanza di Georginio Wijnaldum tra ...Il giocatore, che sembrava aver trovato l’accordo col PSG per un passaggio dapprima a gennaio, e che poi sarebbe slittato a luglio, gode della stima del tecnico Xavi. Che ha mostrato di apprezzare ...