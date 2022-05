Piazza Loggia: nuovo processo per Maurizio Tramonte (Di venerdì 13 maggio 2022) La corte di appello di Brescia ha accolto l'istanza di revisione del processo presentata da Maurizio Tramonte condannato all'ergastolo per la strage di Piazza Loggia. Ci sarà un nuovo processo, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) La corte di appello di Brescia ha accolto l'istanza di revisione delpresentata dacondannato all'ergastolo per la strage di. Ci sarà un, il ...

Advertising

SkyTG24 : Strage di #Brescia, Tramonte: “Non ero in piazza della Loggia, sono innocente” - GdB_it : Strage di piazza della Loggia, sì alla revisione: Tramonte avrà un nuovo processo - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Piazza Loggia: nuovo processo per Maurizio Tramonte La corte di appello di Brescia ha accolto l… - Luca_Bs63 : RT @Agenzia_Ansa: Piazza della Loggia, nuovo processo per Maurizio Tramonte. Accolta l'istanza di revisione del procedimento che lo ha cond… - tacconi_tommaso : RT @Agenzia_Ansa: Piazza della Loggia, nuovo processo per Maurizio Tramonte. Accolta l'istanza di revisione del procedimento che lo ha cond… -