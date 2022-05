Margot Sikabonyi in ‘Bocche inutili’: “Ester vive dentro di me” (Di venerdì 13 maggio 2022) Bocche inutili è l’ultimo film di Claudio Uberti. Una storia illumina la dolorosa vicenda di alcune donne internate in un campo di concentramento a Fossoli. Nel cast tutto al femminile troviamo: Margot Sikabonyi, Lorenza Indovina, Nina Torresi, Morena Gentile, Anna Gargano, Sara Zanier, Lavinia Cipriani; con la partecipazione di Patrizia Loreti. Non potremmo aver consapevolezza o coscienza di quello che un tempo è stato se non ci fossero i libri di Storia, gli storici a ricordarlo. Infatti, la voce che tramanda dice: “Siamo il frutto di quello che è stato“. Ma a volte, anche la Storia potrebbe non essersi soffermata su una realtà parallela, che reclama di essere raccontata. Lo fa Claudio Uberti, scegliendo gli anni più bui della nostra Storia e il racconto della femminilità negata alle donne sopravvissute all’Olocausto. E la loro resistenza. Courtesy ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022) Bocche inutili è l’ultimo film di Claudio Uberti. Una storia illumina la dolorosa vicenda di alcune donne internate in un campo di concentramento a Fossoli. Nel cast tutto al femminile troviamo:, Lorenza Indovina, Nina Torresi, Morena Gentile, Anna Gargano, Sara Zanier, Lavinia Cipriani; con la partecipazione di Patrizia Loreti. Non potremmo aver consapevolezza o coscienza di quello che un tempo è stato se non ci fossero i libri di Storia, gli storici a ricordarlo. Infatti, la voce che tramanda dice: “Siamo il frutto di quello che è stato“. Ma a volte, anche la Storia potrebbe non essersi soffermata su una realtà parallela, che reclama di essere raccontata. Lo fa Claudio Uberti, scegliendo gli anni più bui della nostra Storia e il racconto della femminilità negata alle donne sopravvissute all’Olocausto. E la loro resistenza. Courtesy ...

Advertising

carlomannaro : RT @RenatoAjello: Un #film evento al #cinema che racconta la #Shoah delle ebree italiane durante la #SecondaGuerraMondiale: #Boccheinutili,… - carlomannaro : RT @WondySonoIo: ??'Quando siamo usciti dalla clinica privata, quella sera, il sole era calato. Alessio mi ha stretta forte forte, non ci si… - carlomannaro : RT @alehugme3: Oddio, Margot Sikabonyi ha dedicato una storia per la festa della mamma a Milena Vukotic... NON TOCCATEMI, SONO DEBOLISSIMA… - alehugme3 : Oddio, Margot Sikabonyi ha dedicato una storia per la festa della mamma a Milena Vukotic... NON TOCCATEMI, SONO DEB… -