Mahmood e Blanco alla vigilia della finale ESC | “La sintonia la sentiamo quando cantiamo vicini”

La sintonia tra Mahmood e Blanco è tangibile sin dalla prima esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. In occasione del Festival di Sanremo 2022, i due cantanti si sono presentati in coppia. Sul palco hanno portato la canzone Brividi, grande protagonista all'Eurovision Song Contest. Con Achille Lauro eliminato in semifinale, le speranze dell'Italia di arrivare sul podio sono tutte nelle mani di Mahmood e Blanco che, nonostante la stanchezza di questi giorni, non perdono la voglia di scherzare. Un aspetto negativo di questo Eurovision? Mahmood non ha dubbi: è Blanco, scherza. "Non siamo mai contenti, anche quando facciamo una bella prova ne vorremmo sempre fare una migliore", dice Alessandro.

