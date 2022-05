Lulù Selassié | una senatrice in sua difesa per lo scherno di Maurizio Costanzo

(Di venerdì 13 maggio 2022) Gli interventi di Manuel Bortuzzo durante la sua intervista alShow hanno suscitato diverse polemiche. L’ex nuotatore e il conduttore, infatti, hanno portato avanti un discorso sulla relazione cone la loro rottura con toni che non sono piaciuti non solo ai fan di lei, ma anche allaBarbara Masini. Vi raccomandiamo... Manuel Bortuzzo rompe il silenzio sulla relazione con: "È colpa mia" Durante la puntata dell’11 maggio delShow, tra gli ospiti è spiccato il nome di Manuel Bortuzzo, al quale il conduttore ha rivolto domande a proposito della sua partecipazione al Grande Fratello VIP. “Mi è parso che un reality così avesse una ...

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - iamamexal : @garysgotjams @ClariHaile @lulu_selassie @JessySelassie STUPENDOOOOOOO. POI ADORAVO QUEL CARTONE ?????????? - Caramella0309 : @FrancyPrezi @lulu_selassie Io approvo ???????? - Amara3Vita : RT @Lulu_fatina: Ma quanto è bella????? #fairylu @lulu_selassie - garysgotjams : @Imsherlocked99 @ClariHaile @lulu_selassie @JessySelassie NOOOO ALIZEE-HIPPO ?? mannagg non ci avevo minimamente pensato ?? -

Gossip News

Ascolta questo articolo Nella giornata di sabatoha rilasciato una intervista nei salottini di ' Verissimo ', il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Oltre ad aver parlato della sua lunga esperienza nella casa del 'Grande ...'Amo ancora Manuel, penso a lui tutto il giorno' Manuel non sembra avere intenzione di fare marcia indietro macontinua a sperare che la scintilla possa tra loro riaccendersi: ' Manuel Bortuzzo ... Lul Selassi dopo essere stata lasciata da Manuel Bortuzzo non dorme Ma non ce lho con lui