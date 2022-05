Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bayern, Lewandowski rifiuta di prolungare il suo contratto con i bavaresi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bayern, Lewandowski rifiuta di prolungare il suo contratto con i bavaresi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bayern, Lewandowski rifiuta di prolungare il suo contratto con i bavaresi - napolimagazine : MERCATO - Bayern, Lewandowski rifiuta di prolungare il suo contratto con i bavaresi - apetrazzuolo : MERCATO - Bayern, Lewandowski rifiuta di prolungare il suo contratto con i bavaresi -

Agenzia ANSA

"La macchina da gol Robertlascerà il club entro l'estate del 2023", assicura il quotidiano Sport Bild: "Nelle ultime settimane il miglior giocatore Fifa 2021 ha annunciato ai suoi ...Anche Robertsi è detto d'accordo, scrivendo su Twitter: "I giocatori e i tifosi russi non sono i colpevoli, ma non possiamo fingere che non stia accadendo niente". Altri giocatori ... Lewandowski, rifiuta prolungare suo contratto Bayern - Calcio ROMA, 13 MAG - Robert Lewandowski, il cui contratto con Bayern Monaco scade nel giugno 2023, ha rifiutato una proroga, aprendo la strada a una partenza quest'estate. E' quanto scrivono i media tedesch ...– La fine del campionato si avvicina, mancano le ultime due sfide e poi i giochi si chiuderanno. A Roma si stanno svolgendo gli Internazionali di Tennis e qualche giocatore della Lazio ha approfittato ...