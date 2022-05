LDT – Striscione contro De Laurentiis | ci meritiamo Corbelli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 13 maggio 2022) LoAurelio Deesposto a Castel Volturno fa discutere. “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio…la nostra vessazione è avere un presidente cialtrone” hanno scritto gli ultrasDe. Una presa di posizione netta, che spacca le opinioni dei tifosi azzurri. C’è chi vorrebbe che Devendesse la SSCN, chi invece difende il produttore cinematografico e gli rende merito per quanto fatto a Napoli. È il caso di Vincenzo da Ottaviano che ci invia una lettera per protestarechi mette Desul registro dei cattivi. Gentile redazione di Napolipiu, ho letto da più parti, troppo spesso, anche sulla vostra testata, commenti non proprio positivi su Aurelio De. ...