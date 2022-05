La pandemia 'non è finita, i dati sul Covid sono completamente falsati': l'accusa di Ricciardi (Di venerdì 13 maggio 2022) Walter Ricciardi ha un'idea molto chiara. 'I dati che circolano oggi' sulla diffusione del Covid nel mondo 'sono completamente falsati' perché sottostimati ma 'i governi sono suggestionati da opinioni ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Walterha un'idea molto chiara. 'Iche circolano oggi' sulla diffusione delnel mondo '' perché sottostimati ma 'i governisuggestionati da opinioni ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: 'L'obiettivo comune è vaccinare il 70% della popolazione mondiale, la pandemia non è finita' #MARIODRAGHI… - Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - NicolaPorro : ?? Della serie “toglietemi tutto ma non il Covid”. L’ultima sparata di #Speranza ???? - Gargion3 : RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'L'obiettivo comune è vaccinare il 70% della popolazione mondiale, la pandemia non è finita' #MARIODRAGHI htt… - Mana_RD : L'obiettivo comune è quello di eliminare almeno il 70% della popolazione politica mondiale, la pandemia di governi… -