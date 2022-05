Isola, Estefania molla Roger: “Vaff*nc*lo! Come uomo vale zero” (Di venerdì 13 maggio 2022) Sembra già arrivata al capolinea la storia nata durante “L’Isola dei Famosi” tra Estefania Bernal e Roger Balduino. La modella Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 13 maggio 2022) Sembra già arrivata al capolinea la storia nata durante “L’dei Famosi” traBernal eBalduino. La modella Perizona Magazine.

Advertising

naley23 : RT @Elaman58: E proprio a Playa Sgamada sui naufraghi Fabrizia Santarelli, Clemente Russo, Laura Maddaloni,Estefania Bernal e Licia Nunez s… - crown452 : Secondo me la sopravvalutate. Buon per lei se fosse così furba, ma Estefania è troppo scema. La reazione arrabbiata… - RealGossipland : Estefania ha mandato a fare in culo Roger dopo averlo visto in capanna con Beatriz DETTAGLI QUI… - rikymira1 : #isola le voci femminili più simpatiche all isola sono sicuramente quelle di Laura Lory e Estefania ....una goduria sentirle.. - RealGossipland : Estefania ha mandato a fare in culo Roger dopo averlo visto inciuciare con la sua ex DETTAGLI QUI… -