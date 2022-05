Il Battaglione Azov è destinato ad essere spazzato via: aspettano solo di morire (Di venerdì 13 maggio 2022) Yulya Fedosiuk, moglie di un soldato imprigionato nell'acciaieria Azovstal a Mariupol, racconta l'esperienza che sta vivendo nel corso dell'edizione del 13 maggio di Quarto Grado, programma televisivo del venerdì sera di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. “In questo momento mio marito è in uno stato d'animo terribile, aspetta di morire da un momento all'altro. Nell'acciaieria non sperano più in una soluzione diplomatica” spiega Fedosiuk, moglie di uno dei componenti del Battaglione Azov, ultimo baluardo contro la conquista totale della città ucraina da parte dei russi. La testimonianza poi prosegue, parlando anche della spedizione in Vaticano per l'incontro con il Pontefice, in prima linea per la pace: “L'ultima cosa che mi ha scritto è ‘Che cosa succede fuori? Che cosa dicono di questa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Yulya Fedosiuk, moglie di un soldato imprigionato nell'acciaieriastal a Mariupol, racconta l'esperienza che sta vivendo nel corso dell'edizione del 13 maggio di Quarto Grado, programma televisivo del venerdì sera di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. “In questo momento mio marito è in uno stato d'animo terribile, aspetta dida un momento all'altro. Nell'acciaieria non sperano più in una soluzione diplomatica” spiega Fedosiuk, moglie di uno dei componenti del, ultimo baluardo contro la conquista totale della città ucraina da parte dei russi. La testimonianza poi prosegue, parlando anche della spedizione in Vaticano per l'incontro con il Pontefice, in prima linea per la pace: “L'ultima cosa che mi ha scritto è ‘Che cosa succede fuori? Che cosa dicono di questa ...

