(Di venerdì 13 maggio 2022) "Laper come la conosciamo purtroppo è fallita. Dopo il lockdown, la guerra in Ucraina ci hamente mostrato come l'interdipendenza eccessiva tra Paesi stranieri, soprattuttosulle ...

Advertising

Il Sole 24 ORE

Lo afferma Joseph, ceo diInvestments, boutique investment bank specializzata in operazioni di finanza strategica, con particolare focus su operazioni di M&A, operazioni straordinarie, ... Grosso (Zephiro Inv.), ripensare nuova globalizzazione - Il Sole 24 ORE Roma, 13 mag. (askanews) - 'La globalizzazione per come la conosciamo purtroppo è fallita. Dopo il lockdown, la guerra in Ucraina ci ha ...