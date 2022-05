Giorgia Soleri si racconta ad Oggi è un altro giorno

Leggi su zon

(Di venerdì 13 maggio 2022), la fidanzata di Damiano dei Maneskin siadè un. Scopriamo, insieme, le sue parole.: la poesia è la mia cura per il corpo e per l’anima “Io sono una scrittrice da sempre, scrivo da sempre, quindi mi capita spesso di riflettere sia sulle emozioni positive sia su quelle negative. È difficile, molto difficile, vivere il dolore con ottimismo. Io dico sempre che il dolore non deve essere utile per forza. A volte è dolore e basta e va bene così. Saper prendere quel dolore e trasformarlo in qualcosa di positivo, in qualche modo, per sé e per gli altri è stata la mia ancora di salvezza” -dichiara.: “La mia battaglia contro la vulvodinia” “Io ...