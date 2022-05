Giordano-Spalletti e le frasi di De Laurentiis, cosa è successo in sala stampa (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella sala stampa del Konami Center di Castel Volturno è stato un pomeriggio movimentato, con Spalletti che ha avuto da ridire su alcune cose scritte dai media. C’è stato anche un confronto tra Antonio Giordano e Luciano Spalletti, con l’allenatore del Napoli che ha voluto puntualizzare: “Voi alzate polvere. Aurelio De Laurentiis ha detto che ero un grande allenatore, ma poco partenopeo. Voi avete messo in risalto solo quest’ultimo aspetto“. A questo punto non è mancata la giusta risposta di Antonio Giordano a Luciano Spalletti, che ha chiarito il motivo per cui si scrivono certe cose.”Ho grande stima di te, della tua serietà e della tua onestà intellettuale. Ma non vorrei che passasse un messaggio sbagliato. Non c’entri niente tu, Luciano. Il mio ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022) Nelladel Konami Center di Castel Volturno è stato un pomeriggio movimentato, conche ha avuto da ridire su alcune cose scritte dai media. C’è stato anche un confronto tra Antonioe Luciano, con l’allenatore del Napoli che ha voluto puntualizzare: “Voi alzate polvere. Aurelio Deha detto che ero un grande allenatore, ma poco partenopeo. Voi avete messo in risalto solo quest’ultimo aspetto“. A questo punto non è mancata la giusta risposta di Antonioa Luciano, che ha chiarito il motivo per cui si scrivono certe cose.”Ho grande stima di te, della tua serietà e della tua onestà intellettuale. Ma non vorrei che passasse un messaggio sbagliato. Non c’entri niente tu, Luciano. Il mio ...

bruttapas : Non amo Spalletti però credo che oggi abbia ragione.I giornalisti hanno decontestualizzato delle frasi di #Adl alim… - sscalcionapoli1 : “Parole ADL? Titolate così per alzare polvere!”. Spalletti piccato, Giordano risponde risentito in conferenza… - 100x100Napoli : La risposta di Antonio Giordano a #Spalletti. - tuttonapoli : 'Parole ADL? Titolate così per alzare polvere!'. Spalletti piccato, Giordano gli dà una lezione in conferenza - angianna78 : Non capisco perché il giornalista Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, sia così interessato alle vicen… -